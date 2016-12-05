ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بروض الفرج

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من أنه وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج أن كلا من أحمد ص ع 31 سنة عاطل ومسجل خطر سرقات عامة فئة “ج” ،وسابق اتهامه فى 26 قضية أخرهما سرقة بروض الفرج ،إسلام م ع 19 سنة عاطل ومقيم بالقليوبية بدون سوابق .

لتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية ،وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة و بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج تمكنوا من ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة وملك الأول .

بمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب على النحو التالي :-

سرقة هاتف محمول من وائل ج ش 37 سنة عامل ومقيم بدائرة القسم .

سرقة هاتف محمول علام ع م ح 28 سنة موظف” ومقيم دائرة قسم شرطة الحدائق ،والمحرر بشأنه المحضر رقم 7276 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 4/10/2016م .

سرقة هاتف محمول من وصفى م ج ا 60 سنة بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل ،والمحرر بشأنه المحضر رقم 7397 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 7/10/2016م .

سرقة هاتف محمول من زينب م ح ط 24 سنة حاصلة على ليسانس آداب ومقيمة دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ،والمحرر بشأنها المحضر رقم 7632 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 12/10/2016م .

سرقة هاتف محمول من شعبان س ح س 51 سنة سائق ومقيم دائرة القسم ،والمحرر بشأنه المحضر رقم 8511 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 16/11/2016م ،

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما محمد ز ح 35 سنة صاحب محل هواتف محمولة ومقيم ـ دائرة القسم .

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .