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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بروض الفرج

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بروض الفرج ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بروض الفرج

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من أنه وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج أن كلا من أحمد ص ع 31 سنة عاطل ومسجل خطر سرقات عامة فئة “ج” ،وسابق اتهامه فى 26 قضية أخرهما سرقة بروض الفرج ،إسلام م ع 19 سنة عاطل ومقيم بالقليوبية بدون سوابق .

لتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية ،وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة و بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج تمكنوا من ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة وملك الأول .

بمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب 5 بذات الأسلوب على النحو التالي :-

سرقة هاتف محمول من وائل ج ش 37 سنة عامل ومقيم بدائرة القسم .

سرقة هاتف محمول علام ع م ح 28 سنة موظف” ومقيم دائرة قسم شرطة الحدائق ،والمحرر بشأنه المحضر رقم 7276 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 4/10/2016م .

سرقة هاتف محمول من وصفى م ج ا 60 سنة بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل ،والمحرر بشأنه المحضر رقم 7397 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 7/10/2016م .

سرقة هاتف محمول من زينب م ح ط 24 سنة حاصلة على ليسانس آداب ومقيمة دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ،والمحرر بشأنها المحضر رقم 7632 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 12/10/2016م .

سرقة هاتف محمول من شعبان س ح س 51 سنة سائق ومقيم دائرة القسم ،والمحرر بشأنه المحضر رقم 8511 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 16/11/2016م ،

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما محمد ز ح 35 سنة صاحب محل هواتف محمولة ومقيم ـ دائرة القسم .

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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