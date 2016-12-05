البرلمان العربى يعقد جلسة إجرائية لانتخاب الرئيس ونوابه السبت المقبل

(أ ش أ)

يعقد البرلمان العربى يوم السبت المقبل، جلسة إجرائية لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة الأربع وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربى اليوم أنه ستسبق الجلسة الإجرائية جلسة عامة تخصص لأداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد وإلقاء كلمة رئيس البرلمان العربى يتناول فيها نشاطات البرلمان العربى خلال الفصل التشريعى الأول المنقضى .

وأضاف البيان أنه ستعقد لجان البرلمان العربى الأربع بتشكيلها الجديد اجتماعاتها فى نفس اليوم عقب انتهاء الجلسة الإجرائية، حيث تعقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اجتماعاتها لبحث خطط عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربى الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى والتى ستعقد بمقر الجامعة العربية صباح بوم الأحد المقبل .

ويسبق هذه الفعاليات اجتماع اللجنة الاقتصادية يوم الخميس المقبل الذى سيخصص لدراسة الموازنة بناء على تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد الموازنة، كما تجتمع اللجنة الفرعية بخصوص مايسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" الصادر عن الكونجرس الأمريكى .

ويعقد مكتب البرلمان اجتماعه يوم الجمعة حيث سيتناول على وجه الخصوص وضع اللمسات الأخيرة للتحضير للجلسة الإجرائية الخاصة .