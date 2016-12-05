إسرائيل أوشكت على الانتهاء من بناء جدار على حدود الأردن

كتب: هاشم الفخرانى

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن الجيش الإسرائيلى يقوم ببناء جدار إلكترونى على الحدود مع الأردن يمتد للبحر الأحمر عند رمال سمر، وسيتم الانتهاء منه فى صيف 2017.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلى تمكن من بناء حوالى 29 كيلو متر من أصل 34 كيلو متر مخطط لبناءه من الجدار وربما يصل بناء الجدار حتى البحر الميت.

وأوضح الموقع أن الهدف من بناء الجدار هو منع التسلل من الأردن إلى إسرائيل، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أنه فى أعقاب بناء الجدار انخفضت نسبة التسلل إلى إسرائيل خلال عام 2016، وهو العام الذى بنى فيه الجدار مقارنة بعام 2015 الذى تسلل فيه 15 شخصا على الأقل.