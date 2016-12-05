بالصور.. وزير الزراعة: لابد من تبنى مشروع قومى لإحياء صناعة الغزل والنسيج

كتب هانى الحوتى و محمود راغب تصوير كريم عبد الكريم

قال عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الاقتصاد القومى المصرى يواجه الكثير من التحديات ولا خيار سوى العمل، لافتاً إلى أن التدابير الاقتصادية الأخيرة أبلغ دليل على المضى قدماً نحو النهوض بالوطن.

وأضاف وزير الزراعة، فى كلمته نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بأحد فنادق القاهرة، والذى ينظمه الاتحاد المصرى للمستثمرين، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة ٥ وزراء، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من المشكلات تتعلق بالمواد الخام وغيرها، وهى نتاج لعدة تراكمات فقدت فيها صناعة الغزل والنسيج الكثير.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن صناعة الغزل والنسيج واجهت منافسة شديدة مع الأسواق العالمية، فى ظل مناخ غير داعم ما انعكس على تلك الصناعة وزراعة القطن والعمالة التى وجدت نفسها عرضة للاستغناء.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لابد من تبنى مبادرات وخبرات متخصصة للانتقال إلى الأفكار المبدعة والاستفادة من كافة الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة، لافتا إلى ضرورة وضع خريطة جديدة لزراعة القطن تلبى احتياجات تلك الصناعة، ووضع خطة طويلة الأجل وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وقوانين رادعة لمكافحة تهريب المصنوعات النسيجية، والعمل على توفير الدعم اللازم للمصانع المتوقفة وتبنى سياسات مالية للبنوك المصرية.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي تولى اهتماما بتلك الصناعة التى يمكن أن تسهم فى تقليص معدلات البطالة التى وصلت لـ ١٢.٥٪ فى الربع الأخير من هذا العام.

وطالب وزير الزراعة بضرورة تبنى مشروع قومى تشارك فيه الدولة وكافة الفصائل لإحياء صناعة الغزل والنسيج، وفق فترة زمنية محددة، ما سيسهم فى رفع معدلات التنمية.