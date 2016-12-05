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النائب صلاح حسب الله يجتمع مع مدير عام الإدارة التعليمية بحى غرب شبرا الخيمة

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النائب صلاح حسب الله يجتمع مع مدير عام الإدارة التعليمية بحى غرب شبرا الخيمة النائب صلاح حسب الله يجتمع مع مدير عام الإدارة التعليمية بحى غرب شبرا الخيمة

>القليوبية – أحمد عبد الهادى بكير

اجتمع النائب الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة ، مع محمد كعيب ، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة ، وبحضور اعضاء جروب فى حب شبرا الخيمة ، وذلك لبحث مشكلات التعليم بالدائرة، والنقاش حولها والبحث عن حلول لها .

وقال الدكتور صلاح حسب الله ، فى تصريحات صحفية  ، أنه ناقش خلال اللقاء مشاكل المدارس فى الدائرة ، لافتًا إلى أن أكثر المشاكل التى تواجههم هى عدم الانتهاء من صيانة المدارس  قبل بدء الدراسة ، والكثافة الطلابية الشديدة بمدارس شبرا الخيمة ، موضحًا أن المدارس فى شبرا الخيمة وصل عدد الطلاب فى الفصل الواحد فيها إلى أكثر من 100 طالبًا فى الفصل الواحد ، وهو ما يؤدى إلى مشكلة فى استيعاب الطلبة وعدم قدرتهم على التحصيل .

ومن جانبه أشار المحاسب محمد كعيب مدير عام تعليم غرب شبرا الخيمة ، إلى أن إدارة تعليم غرب شبرا الخيمة ، بأنه سيعمل من أجل إعادة منظومة العملية التعليمة بالمدارس الى مسارها الطبيعى من اجل النهوض بالوطن والارتقاء بالتعليم فى شبرا الخيمة، مشيراً بأنه سيبادر إلى تكريم المدارس المميزة فى النظافة والانضباط ، وفى تحقيق أعلى نسبة من حضور الطلاب والطالبات ، كما سيتم تكريم نماذج من الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتظمات منذ بداية العام الدراسى .


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