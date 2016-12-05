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تعليم دمياط يواجه التسرب الدراسى بلقاء الطلاب وأولياء الأمور

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تعليم دمياط يواجه التسرب الدراسى بلقاء الطلاب وأولياء الأمور تعليم دمياط يواجه التسرب الدراسى بلقاء الطلاب وأولياء الأمور

>دمياط-معتز الشربينى

أعدت مديرية التربية والتعليم  بدمياط بإشراف عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم خطة لمواجهة التسرب الدراسي  بالمدارس

حيث  قام فريق التسرب التعليمي التابع لمديرية التربية والتعليم بدمياط بعقدعدة  لقاءات  تنويرية مع عدد من أولياء أمور الطلبة المتسربين وعدد من الطلاب المتسربين لتبصيرهم بخطورة التسرب على المجتمع وأهمية مكافحة هذه الظاهرة 


> واستقبل الفريق  35 من أولياء أمور الطلبة المتسربين فى حضور عدد من قيادات التربية والتعليم بدمياط منهم :لبنى الكر داوى مدير التعليم العام بالديوان و   محمود رحمه موجه عام التربية الاجتماعية بالديوان و جيرمين مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالديوان 

 وتم  حث الطلاب وأولياء الأمور على العودة التي  الدراسة وتذليل كافة العقبات أمامهم لاستكمال دراستهم كما تم توزيع العديد من الجوائز على الطلبة الحضور لتشجيعهم على العودة إلى مدارسهم.

 


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