تجديد حبس "مستريح القليوبية" وابنته لاستيلائهما على 7 ملايين جنيه

القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس "موظف بالمعاش" وابنته 15 يوماً على ذمة التحقيق، فى واقعة اتهامهما وزوجته الهاربة بالنصب على 17 مواطناً والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها وإعطائهم فوائد شهرية فى القناطر الخيرية.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أشرف صالح، مأمور قسم القناطر الخيرية، بورد بلاغ للمركز حول تجمهر المواطنين أمام منزل "صلاح. ع" 61 سنة موظف بالمعاش ومقيم فى قرية باسوس بدعوى قيامه بالنصب عليهم.

وبانتقال المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث المركز، تم ضبط المتهم وابنته وتبين هروب زوجته، وتقدم 17 مواطناً ببلاغات ضد المتهم وابنتيه وزوجته لاتهامهم بالنصب عليهم بحجة الحصول على فوائد والاستيلاء على 7 ملايين جنيه.

تحرر محضر رقم 10658 لسنة 2016 مركز القناطر الخيرية، وبعرضه على النيابة العامة أمر مصطفى الجهينى، وكيل نيابة مركز القناطر الخيرية برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى رئيس النيابة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، بحبس المتهم وابنته 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار زوجته الهاربة.