أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عصابة وراء سرقة الأموال والمشغولات الذهبية من الشقق بعين شمس

Google+ Print
سقوط عصابة وراء سرقة الأموال والمشغولات الذهبية من الشقق بعين شمس سقوط عصابة وراء سرقة الأموال والمشغولات الذهبية من الشقق بعين شمس

>كتب ــ إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بعين شمس، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مشغولات ذهبية حصيلة سرقتهم كانوا فى طريقهم لبيعها، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، معلومات مفادها قيام كل من "محمد.ع" 24 سنة عاطل مسجل خطر، و"أحمد.م" 20 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطهما أثناء تواجدهما بشارع سراج الدين مساكن عين شمس، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن (2 خاتم ، و2 حلق، و3 غوايش، و2 تعليقة)  وكذا جهاز كمبيوتر "لاب توب".

 

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بما ورد من معلومات، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأضافا بأن المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما  وجهاز "لاب توب" من متحصلات حادث سرقة من داخل شقة المواطن "أحمد فوزى" 39 سنة مدرس بأسلوب "كسر الباب" والمحرر بشأنها المحضر رقم 27121 لسنة 2016 جنح القسم بتاريخ 21/11/2016، وأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فى المضبوطات بالبيع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365