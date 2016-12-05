سقوط عصابة وراء سرقة الأموال والمشغولات الذهبية من الشقق بعين شمس

كتب ــ إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بعين شمس، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مشغولات ذهبية حصيلة سرقتهم كانوا فى طريقهم لبيعها، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، معلومات مفادها قيام كل من "محمد.ع" 24 سنة عاطل مسجل خطر، و"أحمد.م" 20 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطهما أثناء تواجدهما بشارع سراج الدين مساكن عين شمس، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن (2 خاتم ، و2 حلق، و3 غوايش، و2 تعليقة) وكذا جهاز كمبيوتر "لاب توب".

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بما ورد من معلومات، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأضافا بأن المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما وجهاز "لاب توب" من متحصلات حادث سرقة من داخل شقة المواطن "أحمد فوزى" 39 سنة مدرس بأسلوب "كسر الباب" والمحرر بشأنها المحضر رقم 27121 لسنة 2016 جنح القسم بتاريخ 21/11/2016، وأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فى المضبوطات بالبيع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.