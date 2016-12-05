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بدء المباحثات الثنائية بين السيسى ونظيره السلوفينى

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بدء المباحثات الثنائية بين السيسى ونظيره السلوفينى بدء المباحثات الثنائية بين السيسى ونظيره السلوفينى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قبل قليل، نظيره السلوفينى، بوروت باهور، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطنى لمصر وسلوفينيا.

ويعقد الرئيسان الآن جلسة مباحثات ثنائية يليها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وعقب ذلك يتحدثان لوسائل الإعلام.

وكان باهور، وصل إلى مطار القاهرة، صباح اليوم حيث كانت فى استقباله بعثة شرف، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والمرافقة له خلال زيارته الرسمية إلى لمدة يومين اضافة إلى وفد من السفارة السلوفينية بالقاهرة.

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