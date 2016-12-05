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ضبط ثلاثة متهمين للاتجار بالأقراص المخدرة بمصر القديمة

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ضبط ثلاثة متهمين للاتجار بالأقراص المخدرة بمصر القديمة ضبط ثلاثة متهمين للاتجار بالأقراص المخدرة بمصر القديمة

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من أنه وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة القديمة بأن كلا من محمد ع ع س 25 سنة وسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم سلاح أبيض بدون ترخيص ،محمد ع ع ع 24 سنة عاطل دون سوابق ،مصطفى ع ف س 28 سنة عاطل دون سوابق ،لاتجارهم بالمواد المخدرة و لاتخاذهم دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الغير مشروع .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة و بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة تمكنوا من ضبطهم وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم و طلقتين من ذات العيار ،مبلغ مالى 13445 جنية وبحوزة الثالث 2600 قرص مخدر و معهم أحد عملائهم صالح س ص 24 سنة عاطل وسابق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه بمصر القديمة أثناء قيامه بشراء المواد المخدرة وعثر بحوزته على 400 قرص مخدر .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معهم .

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