ضبط ثلاثة متهمين للاتجار بالأقراص المخدرة بمصر القديمة

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من أنه وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بأن كلا من محمد ع ع س 25 سنة وسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم سلاح أبيض بدون ترخيص ،محمد ع ع ع 24 سنة عاطل دون سوابق ،مصطفى ع ف س 28 سنة عاطل دون سوابق ،لاتجارهم بالمواد المخدرة و لاتخاذهم دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الغير مشروع .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة و بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة تمكنوا من ضبطهم وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم و طلقتين من ذات العيار ،مبلغ مالى 13445 جنية وبحوزة الثالث 2600 قرص مخدر و معهم أحد عملائهم صالح س ص 24 سنة عاطل وسابق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه بمصر القديمة أثناء قيامه بشراء المواد المخدرة وعثر بحوزته على 400 قرص مخدر .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معهم .