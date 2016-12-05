رئيس وزراء الهند يفوز بلقب شخصية العام باستطلاع «تايم» متفوقا على ترامب

فاز رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى باستفتاء مجلة “تايم” الأمريكية لشخصية العام، متقدما على عدد من قادة العالم والفنانين والسياسيين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مسئولى المجلة اليوم الاثنين، قولهم “إن مودى فاز بـ18% من التصويت الإلكترونى للقراء، وذلك عند إغلاق التصويت منتصف ليل الأحد ما ضمن له الفوز بلقب الشخصية الأكثر تأثيرا فى عام 2016″.

وتقدم مودى بنسبة كبيرة عن أقرب منافسيه وأبرزهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وجوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس”، والرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، والذين حصل كل منهم على 7% من التصويت.

يذكر أن التصويت شمل شخصيات مهمة من بينها مارك زوكيربيرج مؤسس موقع “فيسبوك”، والذى حصل على 2%، وهيلارى كلينتون التى حصلت على 4%.