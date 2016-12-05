أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس وزراء الهند يفوز بلقب شخصية العام باستطلاع «تايم» متفوقا على ترامب

Google+ Print
رئيس وزراء الهند يفوز بلقب شخصية العام باستطلاع «تايم» متفوقا على ترامب رئيس وزراء الهند يفوز بلقب شخصية العام باستطلاع «تايم» متفوقا على ترامب

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

فاز رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى باستفتاء مجلة “تايم” الأمريكية لشخصية العام، متقدما على عدد من قادة العالم والفنانين والسياسيين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مسئولى المجلة اليوم الاثنين، قولهم “إن مودى فاز بـ18% من التصويت الإلكترونى للقراء، وذلك عند إغلاق التصويت منتصف ليل الأحد ما ضمن له الفوز بلقب الشخصية الأكثر تأثيرا فى عام 2016″.

وتقدم مودى بنسبة كبيرة عن أقرب منافسيه وأبرزهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وجوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس”، والرئيس الأمريكى دونالد ، والذين حصل كل منهم على 7% من التصويت.

يذكر أن التصويت شمل شخصيات مهمة من بينها مارك زوكيربيرج مؤسس موقع “فيسبوك”، والذى حصل على 2%، وهيلارى كلينتون التى حصلت على 4%.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب