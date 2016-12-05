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المبعوث الأمريكى للسودان يصل القاهرة

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المبعوث الأمريكى للسودان يصل القاهرة المبعوث الأمريكى للسودان يصل القاهرة

الإثنين، 05 ديسمبر 2016 11:25 ص

>كتب محمود عبد الغنى

 

 

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين " دونالد بوث " المبعوث الأمريكى الخاص للسودان وجنوب السودان قادما من إثيوبيا فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السودانية.

 

صرحت مصادر أن المبعوث الأمريكى سيلتقى خلال  زيارته مع عدد من  المسئولين لبحث آخر التطورات على الساحة السودانية، والعمل على تحسين الأحوال المعيشية لمواطنى المناطق التى تشهد قتالا، واشتباكات متعددة ودعم الجهود المبذولة لإحلال السلام.

 

 

 

 

 


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