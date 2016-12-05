رئيس السكة الحديد: 47 حالة اقتحام مزلقان ومحاولة تخريب قطارات فى 6 أيام

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تتعرض للحوادث التى تعيق حركة مسير القطارات وتؤثر على جداول التشغيل دون أى دخل منها، وذلك بسبب السلوكيات الخاطئة من قبل البعض.

وقال شوشة، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الهيئة تعرضت على مدار 6 أيام خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر الماضى، إلى ما يقرب من 48 حادثا متنوعا ما بين اصطدام المركبات ببوابات المزلقانات أثناء غلقها لمرور القطارات وعددها 22 حالة اقتحام وما بين شد بلف الخطر الموجود داخل القطارات أثناء مسيرها والذى مثل 22 حالة، بالإضافة إلى إضرام الحرائق على جانبى السكة والذى مثل 3 حالات .

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن هذه السلوكيات تمثل خطرا يهدد أرواح المواطنين ولابد من مواجهتها بكل حزم محذراً قائدى المركبات والدرجات البخارية من خطورة عبور مزلقانات ومنافذ السكة الحديد أثناء غلقها وكذلك عبور السكة من الأماكن غير المخصصة للعبور .

وأوضح شوشة، أنه يوجد بالهيئة 1332 مزلقانا رسميا بجميع أنحاء الجمهورية، كما يوجد حوالى 2006 معابر غير شرعية خارج نطاق سيطرة الهيئة تتسبب فى معظم الكوارث، وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات والمحافظات لتوفير الحلول الخاصة بهذه المعابر.

ولفت رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن الهيئة استطاعت إغلاق 1950 معبراً، ولكن المشكلة أن الأهالى يقومون بفتحها مرة أخرى ولا أحد يستطيع السيطرة على طول خط السكة الحديد الذى يمتد 9570 كيلو متراً إلا بقناعة من المواطنين أنفسهم.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 170 مزلقانا بشكل كامل وتحويلها للعمل إليكترونيا، بجانب تنفيذ الأعمال المدنية لـ470 مزلقانا آخر، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا فى مشروع تطوير المزلقانات وذلك بعد التنسيق مع المحافظين وإنهاء المشكلات العالقة .