الإدارية العليا تؤجل طعن يطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل لـ 25 فبراير

قررت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لجلسة ٢٥ فبراير المقبل .

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهما لمسئوليتهما عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط فى ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.