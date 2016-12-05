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براءة 4 متهمين في «أحداث الوراق»

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براءة 4 متهمين في «أحداث الوراق» براءة 4 متهمين في «أحداث الوراق»

تعبيرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، ببراءة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ”أحداث الوراق”.

وجاء منطوق الحكم ، انه وبعد الإطلاع على المادتين 34 فقرة أ و 314 من قانون الإجراءات ، حكمت المحكمة حضررياً على المتهمين محمد علوان حسين يوسف و عماد غبارهيم و عادل خلف عبد العال ، و غيابياً على المتهم إسلام أيمن حسن ، ببراءة كلاً منهم.

استقبل المتهمون حكم المحكمة من داخل القفص بالصياح الله أكبر.

كانت النيابة العامة أحالت كل من إسلام أيمن حسن – طالب – مخلى سبيله وعماد إبراهيم أحمد – سائق – محبوس وعادل خلف عبدالعال – طالب – محبوس ومحمد علواني حسين – حداد – محبوس للمحاكمة الجنائية لقيامهم في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.

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