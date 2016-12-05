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ضبط متهم بحوزته كيلو من مخدر الحشيش و1300 جنية بالمقطم

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ضبط متهم بحوزته كيلو من مخدر الحشيش و1300 جنية بالمقطم ضبط متهم بحوزته كيلو من مخدر الحشيش و1300 جنية بالمقطم

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من أنه وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم من أن محمد ح م 23 سنة عاطل ومقيم بالبساتين وسابق اتهامه فى قضية سرقة بالبساتين يزاول نشاط فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات جاء هذا تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة وبقيادة رئيس مباحث قسم شرطة المقطم تمكنوا من ضبطه ،وبحوزته كمية من الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ 1300 جنية .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات تجارته .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معه .

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