ضبط متهم بحوزته كيلو من مخدر الحشيش و1300 جنية بالمقطم

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من أنه وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم من أن محمد ح م 23 سنة عاطل ومقيم بالبساتين وسابق اتهامه فى قضية سرقة بالبساتين يزاول نشاط فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات جاء هذا تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة وبقيادة رئيس مباحث قسم شرطة المقطم تمكنوا من ضبطه ،وبحوزته كمية من الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ 1300 جنية .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات تجارته .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معه .