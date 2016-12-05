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مباحث تموين الإسكندرية يضبط ألعاب نارية غير مسموح باستخدامها

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مباحث تموين الإسكندرية يضبط ألعاب نارية غير مسموح باستخدامها مباحث تموين الإسكندرية يضبط ألعاب نارية غير مسموح باستخدامها

>الإسكندرية - هناء أبو العز

صادرت مباحث والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، صواريخ والعاب نارية غير مصرح بتداولها.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام" ا. ح 40سنة" بائع بدائرة قسم شرطة المنشية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية ومحدثات الصوت أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

تم ضبطه المتهم وبحوزته 2500 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة المنشية  وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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