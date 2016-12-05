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وزير الصناعة: مليون متر لإنشاء مدينة صناعية للنسيج ببدر وأخرى بالمحلة

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وزير الصناعة: مليون متر لإنشاء مدينة صناعية للنسيج ببدر وأخرى بالمحلة وزير الصناعة: مليون متر لإنشاء مدينة صناعية للنسيج ببدر وأخرى بالمحلة

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن خطط الوزارة للنهوض بصناعة النسيج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مدن لصناعة النسيج، بدأت بطرح المرحلة الأولى بمدينة كفر الدوار خلال الأسبوع الماضى، كما تم طرح أمس إنشاء مدينة أخرى بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى طرح – خلال الشهر الجارى – مليون متر لإنشاء مدينة صناعية للنسيج بمدينة بدر.

وقال قابيل، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة النسيج، اليوم الإثنين، إن استراتيجية الوزارة تتضمن النهوض بـ4 صناعات، أولها صناعة الغزل والنسيج، خاصة وأن لديها ميزة تنافسية بتلك الصناعة، حيث تبلغ نسبة 16% من حجم صادرات الصناعية المصرية، ويعمل بها 1.2 مليون نسمة، كما تلبى احتياجات 70 مليون مواطن من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأضاف طارق قابيل، أن صناعة الغزل والنسيج، تواجه مشاكل متعددة بداية من زراعة القطن وجودته، وجودة المحالج، فضلا على ارتفاع معدل الزيادة السكانية والتى تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، مما يتطلب رفع قدراتنا الصناعية لتلبية الاحتياجات المحلية، وزيادة التصدير.

وأشار وزير الصناعة، إلى أنه يؤيد زراعة القطن قصير التيلة وفتح باب استيراده وفقا للأماكن والاشتراطات التى تحددها وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل قرارات مجلس الوزراء، عقب اجتماعه مع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والخاصة بوضع استرشادية للغزول، ودعم صناعة الغزول، ووضع نسب محددة من الهالك.

 

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