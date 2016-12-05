رئيس سلوفينيا يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

وصل مطار القاهرة الدولى بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا ، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين ، من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك.

وصرحت مصادر امنية بالمطار ان رئيس سلوفينيا وصل علي الطائرة المصرية القادمة من العاصمة الاردنية عمان ، وكان في استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار نادية مكرم وزيرة الهجرة وأعضاء السفارة السلوفينية بالقاهرة.

وسوف يجري الرئيس السلوفيني مباحثات هامة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية.