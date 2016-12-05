تأجيل دعوى مطالبة بسحب النياشين والأوسمة من «مرسي»

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي لجلسة ٢٦ ديسمبر، للاطلاع، واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.

وطالب فرحات في دعواه بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك لانعدام صفته في الحصول علي هذه الأوسمة.

وتساءل فرحات في دعواه، كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول علي تقديرات وأعلى أوسمة وانواط في الدولة والتي يترتب عليه حصوله على الأوسمة التي توجب مزايا مادية ومعنوية له.

وأوضحت الدعوى ان تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهرية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.