انقاد مواطنة من بتر ذراعها في مستشفى المفرق

نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى المفرق ـ أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في إجراء جراحة ناجحة لإنقاذ فتاة مواطنة تبلغ من العمر 27 عاما من بتر ذراعها بعد تعرضها لحادث مروري خطير.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى ا بإصابة بليغة في الزراع الأيسر نتج عنها قطع شريان الذراع الرئيسي وقطع في العصب المسبب لحركة اليد وعضلات الذراع الرئيسية مما عرض حالتها لاحتمالية البتر.

وأكد الدكتور مقداد الحمادي استشاري جراحة التجميل والحروق والجراحة الميكروسكوبية ورئيس الفريق الطبي المشرف على الحالة بأن حالة اليد كانت شديدة الخطورة إلا أن الأطباء استطاعوا نقل وريد من الساق لعمل وصلة تساعد في تروية الذراع واليد، وفي اليوم التالي تبين وجود تلف وموت العضلات الرئيسية للذراع استدعي جراحة أخرى لنقل عضلات الظهر لتعويض عضلات الذراع وتم إجراء العملية بنجاح