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دراسة: الناجون من السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصرع

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دراسة: الناجون من السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصرع دراسة: الناجون من السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصرع

>نيويورك (أ.ش.أ)

كشفت دراسة طبية أمريكية عن أن شخصا من بين كل 10 ناجين من السكتات الدماغية قد يعانى من نوبات الصرع ، بسبب الأضرار والتلف الذى يطرأ على خلايا المخ من جراء الإصابة بالسكتات الدماغية .. تشخص نوبات الصرع بالحالات العصبية المزمنة المتكرر مصحوبة بتشنجات العضلات .

 

كان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات من 450 الناجين من السكتات الدماغية، حيث وجد معاناة 11% منهم من نوبات الصرع بعد الإصابة بالسكتات الدماغية .

 

وأشارت الدراسة إلى أن مرضى الصرع قد يتعرضون، بمعدل الضعف، لتلف المخ ، لترتفع نوبات الصرع بين المرضى خاصة ممن بلغوا الـ 44 عاما ، مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 56 عاما ممن لم يتعرضوا للسكتة الدماغية ولتلف خلايا المخ.

 


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