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6 حيل لتعزير قدرة الواي فاي وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 3 أضعاف

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6 حيل لتعزير قدرة الواي فاي وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 3 أضعاف 6 حيل لتعزير قدرة الواي فاي وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 3 أضعاف

الإنترنت أصبح من ضروريات الحياة التي نستخدمها بشكل يومي لعدة ساعات متواصلة سواء بالمنزل أو اعمل أو بأي مكان آخر ولا شك أن كفاءة وسرعة الإتصال بالإنترنت شىء أساسي من متطلبات الحياة اليومية، فالسرعة البطيئة بخلاف أنها تحبط المستخدم إلا أنها أيضا تكلفه أعباء مادية دون جدوى وخصوصا بعد أن انتشر استخدام أجهزة الواي فاي وبدأ استخدامه يشق طريق معظم المنازل وأماكن العمل لذلك لابد من ايجاد طريقة تزيد من كفاءة جهاز الواي فاي وزيادة سرعة الإتصال بالشبكة العنكبوتية.

طرق تعزيز قدرة الواي فاي وزيادة سرعة الإنترنت

اذا كنت قد جربت العديد من الطرق السابقة لتعزيز كفاءة الواي فاي وزيادة سرعة الإتصال بالنت وباءت محاولاتك بالفشل وخاصة بعد شكوى العديد من الأشخاص هذه الأيام من بطىء الاتصال بالشبكة العنكبوتية مما يؤثر على حياتهم وعملهم وخاصة لمن تتعلق طبيعة عملهم بضرورة الإتصال بهذه الشبكة، فلا داعي للقلق فلدينا بعص الحيل للتغلب على هذه المشكة وتعزيز قدرة الانترنت بنسبة 3 مرات  من خلال هذه الأفكار

1/يجب أن تضع جهاز الواي فاي بعيدا عن الأجسام المعدنية والثلاجات والميكرويف لانها تبطىء وتضعف الإشارة
  2/  يجب أن يوضع المودم بالقرب من جهاز الكمبيوتر أو الاب توب او التليفون المحمول
    وضع جهاز الواي فاي على مكان عال وعلى ارتفاع من 2-3 متر
    التأكد من نظافة الجهاز من الأتربة ويراعي تنظيفه مرتين بالأسبوع حيث أنها قد تؤثر على السرعة
   3/ وضع الجهاز بمكان لايكثر تواجد الناس به فالمعروف أن الماء يؤثر على سرعة الإنترنت وجسم الإنسان يحتوي على نسبة 75% من الماء
  4/  ضرورة تغير الجهاز من فترة لأخرى لضمان زياة الكفاءة وليكن مرة بالعام

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