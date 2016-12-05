جامعة المنصورة تشارك بمعرض القاهرة الدولي الثالث للابتكار باربع اختراعات

الدقهلية شريف الديب

شارك مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بجامعة المنصورة برعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة وريادة الدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث واشراف دكتورة عزة اسماعيل عثمان بمعرض القاهرة الدولي الثالث للابتكار واللذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

عقد المعرض تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتور خالد العناني وزير الآثار ، و الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية حيث يهدف المعرض لتوفير امكانية التواصل مع العلماء ورجال الاعمال ورجال الصناعة والمستثمرين وكذلك توفير فرص التبني للافكار الابتكارية.

وقد مثل جامعة المنصورة بالمعرض الدكتور عمرو أحمد جبر و الدكتور ياسرعمر عبد الراضي من مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا، وشارك المكتب في المعرض بعدد أربعة ابتكارات مختلفة في مجالات التكنولوجيا والهندسة والزراعة

الابتكار الأول (سماد نيتروجيني مزدوج التغليف) وهو الدكتور أيمن الغمري والدكتور احمد موسى - كلية الزراعة وحاصل على براءة اختراع

الابتكار الثاني ( جهاز للكشف على الغش الالكتروني) الدكتور محمد فريد - كلية العلوم ومسجل لبراءة اختراع، والابتكار الثالث ( جهاز نظام الثلاجة الذكي) للمهندس احمد البدراوي والمهندسة نورا ابراهيم باشا - كلية الهندسة ومسجل لبراءة اختراع، والابتكار الرابع ( محرك الاحتراق الداخلي الاندماجي) للطالب أحمد الجندي - كلية الهندسة ومسجل لبراءة الاختراع، وتقدم الطالب محمد عبد الرحمن الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة بمشروع جهاز كشف طبقات الأرض.