الخميس.. بدء إجراء القرعة التكميلية لوحدات «دار مصر» للإسكان المتوسط

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الخميس المقبل، الموافق 8 ديسمبر، هو أول أيام إجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لحجز الوحدات السكنية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، التى تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من 16/10/2016 وحتى 30/10/2016، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة حتى يوم الأحد الموافق 18/12/2016.

وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم يوم الخميس 8/12/2016، إجراء القرعة للدورين الأرضى والأخير نموذج (A – B)، بمنطقتى (1، 2)، بالحى المتميز على الطريق الدولى مباشرة جنوباً، بمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء القرعة بصالة أكتوبر الرياضية خلف النادى المصرى – بورسعيد.

وأضاف: سيتم يوم الخميس 15/12/2016، إجراء القرعة للدورين الأرضى والأخير بالمنطقة 1 نموذج (A – B)، ومنطقة 2 الأندلس جنوب الجامعة الأمريكية غرب الجامعات نموذج (A)، بجانب الدور المتكرر نموذج (B) بمنطقة 3، بشمال القرنفل شرق امتداد الرحاب جنوب طريق السويس، بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم يوم السبت 17/12/2016، إجراء القرعة للدورين الأرضى والأخير نموذج (A – B)، بمنطقتى (1، 2)، شمال مركز المدينة 2 – أمام نادى جرين هيلز، بمدينة الشروق، وإجراء القرعة للدورين الأرضى والأخير نموذج (A – B)، بمنطقتى (1، 2)، شمال الحى التاسع وجنوب المنطقة الترفيهية، بمدينة العبور، وسيتم يوم الأحد 18/12/2016، إجراء القرعة لنموذج (A – B)، بمناطق (1، 2، 3، 4، 5)، بمدينة العاشر من رمضان، وللدور المتكرر نموذج (B)، بمنطقة 1، بالامتداد الشمالى للمدينة، بمدينة 15 مايو، ولنموذج (A – B)، بمنطقتى (1، 2)، بالحى المتميز شمالاً، بمدينة بدر، ولنموذج (A – B)، بمنطقة (1)، بالخدمات الإقليمية الأولى، بمدينة الشيخ زايد، ولنموذج (A – B)، بمنطقتى (1، 2)، جنوب طريق الواحات خلف مدينة الإنتاج الإعلامى، بمدينة 6 أكتوبر، ولنموذج (A – B)، بالحى المتميز شرق المدينة، بمدينة المنيا الجديدة، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن كلها باستاد المقاولون العرب.

وأشار المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة إلى أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً) بحضور القرعة العلنية، موضحاً أن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحاجزون الذين لن يتمكنوا من الحضور، ستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاصة به، ووضعها فى الصناديق الخاصة بإجراء القرعة، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 8/1/2017 لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، أو يمكن للحاجز فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.