أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هولاند يعبر عن احترامه لقرار استقالة رئيس الحكومة الإيطالي من منصبه

Google+ Print
هولاند يعبر عن احترامه لقرار استقالة رئيس الحكومة الإيطالي من منصبه هولاند يعبر عن احترامه لقرار استقالة رئيس الحكومة الإيطالي من منصبه

فرانسوا أولاند

عبر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن “احترامه” لقرار رئيس الإيطالية ماتيو رينزي، الاستقالة بعد فشل الاستفتاء الدستوري في إيطاليا.

وأمل هولاند في بيان صادر عن الأليزيه في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن تتمكن إيطاليا من “تجاوز هذا الوضع”.

وحيا الرئيس الفرنسي “دينامية رينزي وصفاته التي وضعها في خدمة الإصلاحات الشجاعة من اجل بلاده”.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يشاطر رينزي “رغبته في توجيه أوروبا نحو النمو وفرص العمل”.

وأعلن رينزي الأحد استقالته خلال خطاب مباشر على التلفزيون، موضحا أنه سيسلمها الإثنين إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك إثر إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.

ورفضت غالبية ساحقة من الإيطاليين الأحد الإصلاح الدستوري الذي اقترحه رينزي، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وحصلت “لا” على ما بين 54 و58 في المئة من نسبة الأصوات، فيما حصلت “نعم” على ما بين 42 إلى 46 في المئة.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس