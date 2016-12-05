هولاند يعبر عن احترامه لقرار استقالة رئيس الحكومة الإيطالي من منصبه

عبر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن “احترامه” لقرار رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي، الاستقالة بعد فشل الاستفتاء الدستوري في إيطاليا.

وأمل هولاند في بيان صادر عن الأليزيه في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن تتمكن إيطاليا من “تجاوز هذا الوضع”.

وحيا الرئيس الفرنسي “دينامية رينزي وصفاته التي وضعها في خدمة الإصلاحات الشجاعة من اجل بلاده”.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يشاطر رينزي “رغبته في توجيه أوروبا نحو النمو وفرص العمل”.

وأعلن رينزي الأحد استقالته خلال خطاب مباشر على التلفزيون، موضحا أنه سيسلمها الإثنين إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك إثر إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.

ورفضت غالبية ساحقة من الإيطاليين الأحد الإصلاح الدستوري الذي اقترحه رينزي، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وحصلت “لا” على ما بين 54 و58 في المئة من نسبة الأصوات، فيما حصلت “نعم” على ما بين 42 إلى 46 في المئة.

أ ف ب