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أماندا سيفريد حامل بطفلها الأول من خطيبها سادوسكي

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الأحد 04-12-2016 18:41

أعلنت النجمة العالمية الشهيرة أماندا سيفريد Amanda Seyfried أنها حامل بطفلها الأول من خطيبها النجم الشهير توماس سادوسكي Thomas Sadoski.

وقد كشفت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً عن هذا الخبر خلال مؤتمر صحافي خاص بدار "Givenchy" للكشف عن إطلاق عطر جديد.

وتألقت النجمة في الحفل بفستان قصير باللون الأسود، أظهر انتفاخ بطنها، كما رفعت شعرها من الخلف على شكل ذيل حصان.

يشار إلى أن أماندا تعرّفت إلى خطيبها توماس خلال تصويرهما مسرحية "The Way We Get By" عام 2015، إلا أنهما ارتبطا عاطفياً عندما تقابلا مجدداً خلال تصوير فيلم "The Last Word"، وتمّ إعلانهما الخطوبة رسمياً في شهر سبتمبر المنصرم.

 

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