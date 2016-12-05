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الإعلامي (معتز الدمرداش) يعرض فيديو حصري لآخر لحظات في حياة ضحية الشرف بأسيوط

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الإعلامي (معتز الدمرداش) يعرض فيديو حصري لآخر لحظات في حياة ضحية الشرف بأسيوط الإعلامي (معتز الدمرداش) يعرض فيديو حصري لآخر لحظات في حياة ضحية الشرف بأسيوط

لا شك أن هذا النوع من الجرائم غريب عن ثقافتنا وعن عاداتنا وتقاليدنا في المجتمعات الشرقية خاصة المجتمع المصري، جرائم الاغتصاب هذه كنا نسمع عنها في المجتمعات الغربية فقط التى لا تتقيد بالعادات والتقاليد ولا بالتعاليم الدينية، ولكن ما يحدث اليوم مخالف تماما للماضي، حيث أصبحت جرائم الاغنصاب في المجتمع المصري شئ طبيعيا يكاد يكون يحدث يوميا في جميع محافظات الجمهورية، وللاأسف الشديد عادة ما تنتهي هذه الجرائم بجرائم قتل مروعة.

آخر اللحظات في حياة ضحية الشرف بأسيوط

وكان آخر هذه الجرائم البشعة ما حدث في محافظة أسيوط وبالتحديد في قرية (المطيعة) حيث لقت فتاة تدعى (حنان علي زيان) طالبة بالصف الثاني الثاننوي مصرعها دفاعا عن شرفها وحفاظا على عرضها بعد مقاومتها لشخص تجرد من جميع معاني الإنسانية حاول اغتصابها، وذلك عقب انتهاء فرح شقيقها.

حيث اختفت هذه الفتاة وهى ترتدي ملابس الفرح احتفالا بشقيقها، وتم العثور عليها بعد أسبوع كامل وهى متوفاه وملقاه في أحد المصارف بالقرية، وكل ذنبها أنها رفضت أن تصناع لهذا الشخص المدمن للمخدرات والخمور، مما جعله يقوم بقتلها.

هذا وقد قام الإعلامي معتز الدمرداش في حلقة الأمس من برنامجه (90 دقيقة) المذاع على قناة المحور بعرض حصري للحظات الأخيرة في حياة هذه الفتاة، وهى في فرح شقيقها ترقص وتغني.

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