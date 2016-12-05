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يناير المقبل.. 120 سباح يشاركون ببطولة منتخبات المناطق للسباحة بالأقصر

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يناير المقبل.. 120 سباح يشاركون ببطولة منتخبات المناطق للسباحة بالأقصر يناير المقبل.. 120 سباح يشاركون ببطولة منتخبات المناطق للسباحة بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

ينظم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة اللواء محمد ياسر نبيل، نهاية يناير المقبل، بطولة منتخبات المناطق للسباحة بالزعانف، والمقرر عقدها بحمام السباحة الاليمبي بمحافظة الأقصر، حيث سيتم اختيار القومي للسباحة بالزعانف، والذي سيمثل في البطولات الدولية للموسم الرياضي 2016/2017 وذلك علي هامش البطولة.

ومن جانبه صرح حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن البطولة تقام تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وينظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حيث تشهد الفترة المقبلة اجتماعات تنسيقية  لبحث كافة الترتيبات الخاصة حتى تخرج البطولة فى افضل مستوى تنظيمى وتنافسى.

ومن جانبه قال حمدي حسين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن البطولة تقام علي مرحلتين المرحلة الأولي تشمل الفئة العمرية المشاركة للناشئين تحت 20 سنة والمرحلة الثانية للأعمار المفتوحة، موضحاً أن البطولة ستكون مدتها أربعة أيام ويشارك فيها 120 سباح وسباحة يمثلون عدد كبير من مختلف الاندية، ويحصلون على فرصة الاحتكاك القوى للغاية حيث سيتم اختيار منتخب مصر من بين المشاركين، كما تجري منافسات البطولة علي سباقات 50 متر و100 متر و200 متر و400 متر زعانف وزعنفة فردية وزوجية  وسباقات تحت الماء.

 


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