بالصور.. الأقصر تستقبل 3 رحلات يابانية على متنهما 594 سائحا

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل مطار الأقصر الدولى الرحلة الثالثة القادمة مباشرة من مطار طوكيو باليابان، وذلك عقب عودة الرحلات من جديد لعاصمة السياحة العالمية، عقب انقطاع دام عدة سنوات، ومن المقرر أن يقوم السائحون اليابانيون الذين وصلوا للأقصر بعمل جولات سياحية بكافة معالم الأقصر الأثرية على مدار الأيام المقبلة.

من جانبه، صرح بخيت خيرى حسن مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى، أن الرحلة اليابانية تعد الثالثة خلال أسبوعين، وحملت على متنها 176 سائحا يابانيا لعمل زيارات وجولات بمعالم الأقصر الآثرية، كما يستعد المطار لاستقبال كافة الرحلات الأجنبية بترحاب وحسن استقبال كبيرين.

وقال بخيت خيرى لـ"اليوم السابع"، إن الرحلة الأولى وصلت يوم 20/11 قادمة مباشرة من مدينة ناريتا اليابانية إلى مطار الأقصر الدولى وعلى متنها 230 سائحا يابانياً، أما الرحلة الثانية فقد وصلت يوم 27/11 الماضى وعلى متنها حوالى 188 سائحا، والثالثة وصلت أمس وتقل 176 سائحا، وبذلك تكون الأقصر استقبلت 594 سائحا من أصل 10 آلاف سائح مستهدفين على مدار 24 رحلة حتى مطلع شهر مايو المقبل.