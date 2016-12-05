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مواطنو حدائق القبة يشتكون من «عشوائية التوك توك»

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مواطنو حدائق القبة يشتكون من «عشوائية التوك توك» مواطنو حدائق القبة يشتكون من «عشوائية التوك توك»

عبر الدكتور أحمد صبري منسق جمعية من أجل في حدائق القبة، عن استيائه ومواطني حدائق القبة بسبب عشوائية التوك توك، وخاصة أمام محطتي مترو الدمرداش ومنشية الصدر.
> وقال “صبري” إنه بالإضافة للعشوائية، فهناك تصرفات غير لائقة من سائقي التوك توك، سواء  مضايقات للمار ةوخاصة البنات، أو الازدحام المروري والسير عكس الطريق.

وطالب “صبري” رئيس الحي اللواء يحي هلالي، بتقنين وضع التوك توك وتكثيف الحملات والغرامات على المخالفين، مؤكدًا أن حل مشكلة التوك توك هو جزء من الحل الشامل لمشكلة المرور، مضيفًا انه رغم فوائد التوك توك في الانتقال داخل القرى والشوارع الضيقة، إلا  أنه يتسبب في عدد من المشكلات.

وأوضح “صبري” أن  المشكلات التى يتسبب فيها التوك توك، سببها عدم وجود رخصه للتوك توك وعدم وجود لوحة مرور ( رقم ) خاص به، وكذلك عدم وجود رخصة مع السائق الذى يعمل عليه، وأن وقانون المرور الحالى والصادر فى عهد ماقبل 25/1/2010 يجعل الحصول على رخصة توك توك أمر شاق من حيث التكلفة ومن حيث الشروط ومن حيث الاجراءات بالنسبة للفئه التى تملك التوك توك أوتعمل عليه.

واقترح “صبري” وضع اجراءات وشروط ترخيص التوك توك تقتصر على مستند الملكية + صورة بطاقة المالك + صورة شخصية + مصاريف استخراج ( رخصة توك توك ) بما لايزيد عن عشرون جنيهًا، وإجراءات وشروط الحصول على رخصة قيادة توك توك تقتصر على اختبار قيادة توك توك + صورة بطاقة + مايفيد معرفة القراءة والكتابة + صورة شخصية + مصاريف اختبار القيادة واستخراج الرخصة بما لايزيد عن ثلاثون جنيهًا، وتحديد خط سير لكل توك توك ببطاقة مغلفة خاصة بذلك لايدفع فيها أكثر من عشرون جنيهًا، وبعد ذلك تطبق قواعد المرور على كل توك توك يسير فى الشارع بعد فترة سماح معقولة لتقنين الوضع السىء الحالى.

 

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