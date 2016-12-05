ارتفاع قتلى الغارات على إدلب السورية لأكثر من 70 مدنيًا

ذكر نشطاء سوريون، اليوم الاثنين، أن أعداد قتلى الغارات الجوية على مناطق عدة فى محافظة إدلب بشمال غربي سوريا ارتفع إلى أكثر من 70 مدنيا .

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن الناشطين قولهم “إن عدد القتلى جراء غارات يعتقد أنها روسية على مدينة معرة النعمان ارتفع إلى أكثر من 30 قتيلا، فضلا عن قصف جوي مكثف من خلال استهداف المباشر للتجمعات السكنية والأسواق فى محافظة إدلب”.

يأتى ذلك فيما هدد النظام السوري العناصر المسلحة المعارضة فى الأحياء الشرقية من مدينة حلب بالقتل فى حال لم يستغلوا الفرصة ويخرجوا منها.

من ناحية أخرى أعلنت مصادر طبية سورية، أن حصيلة القتلى جراء القصف الجوي والمدفعن على حيي الفردوس والسكري فى حلب بلغت 25 مدنيا فضلا عن إصابة نحو 85 آخرين.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية، عن المصادر قولها أن عشرات المدنيين أصيبوا فى قصف لقوات النظام بالمدفعية وراجمات الصواريخ على حى بستان القصر وقرية أورم الصغرى فى ريف حلب.

يذكر أن الجيش السوري عرض أمس، على مقاتلى المعارضة المحاصرين شرقي حلب فرصة مغادرة المدينة، وإلا فإن “الموت سيكون مصيرهم”.

وتسيطر القوات الحكومية السورية على مساحة 50% من المناطق التى كانت تخضع للمعارضة المسلحة فى حلب.

أ ش أ