«السادات الديمقراطي» يشارك في ثالث اللقاءات المجتمعية حول القيم والهوية الوطنية

قال المهندس سيد رمزى أمين الشباب بحزب السادات الديمقراطي أن الحزب شارك امس في لقاء الحوار المجتمعي الثالث بمسرح وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم، وذلك في إطار سلسة لقاءات الحوار المجتمعي التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير خالد عبد العزيز وبالتعاون مع وزارتي الأوقاف والثقافة حول القيم والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بمدينة شرم الشيح أواخر أكتوبر الماضى تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية.

وأكد رمزى في تصريحات صحفية عقب اللقاء على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، والتى تؤكد حرص الدولة على التواصل مع الشباب وتنقية المفاهيم والقيم الدينية المغلوطة التى يتسبب في نشرها الجهلاء والغلاة فى الدين، مؤكدا على وجود توافق بين الأحزاب والمجتمع المدني وممثلي الدولة على عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري.

> فيما قالت صفاء رضا أحد أعضاء لجنة الشباب بالحزب أن إتجاه الدولة الأن الي تجديد مفهوم الخطاب الدينى وعلاقته بالحريات العامة في ظل تشوية صورة الإسلام فى الخارج وأنتشار الاسلاموفبيا يعكس صورة مصر كدولة حضارية رائدة أخذت على عاتقها تحسين صورة الإسلام، مؤكدة على وجود مقترح من الحزب بإقامة مؤتمر دولى لنبذ العنف والإرهاب يقام فى مصر مطلع العام الجاري تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر.

> وشهد اللقاء حضور المستشار رجائي عطية الفقيه الدستوري والدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لهيئة علماء مصر تحاوروا مع 500 شاب وفتاة من طلبة الجامعات وأعضاء مراكز الشباب من بعض المحافظات ومجموعة من الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف.