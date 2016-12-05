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7 نصائح مذهلة لخفض مستوى الكوليسترول بالدم

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7 نصائح مذهلة لخفض مستوى الكوليسترول بالدم 7 نصائح مذهلة لخفض مستوى الكوليسترول بالدم

أرشيفية

هل حاولت بكل السبل خفض مستوى الكوليسترول السيئ بجسمك والذي يتراكم في الأوعية الدموية نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة السريعة الغنية بالدهون، لكن دون جدوى؟

إذا كانت إجابتك نعم، فإليك 7 نصائح مفاجئة ومذهلة ستساعدك على خفض هذا الكوليسترول الضار الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، الأوعية الدموية، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، الشلل والسكتة الدماغية، حسب ما جاءت في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي، وفقًا لما أوردته “العربية نت”:

1 – الانتظام في تناول المكسرات النيئة
> يعد تناول المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز وغيرهما بشكل منتظم من أفضل الطرق لزيادة الكوليسترول الجيد في الجسم مما يقلل تلقائيا مستوى الكوليسترول الضار.
> 2 – ممارسة الرياضة
> وجدت دراسة بحثية أن ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميا يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول السيئ في جسمك.

ممارسة الرياضة

3 – تقوية عضلات الساق
> كما ثبت أن ممارسة التمارين الخاصة بتقوية عضلات الساق الخاص تساعد في خفض مستوى الكوليسترول السيئ بنسبة 19%.
> 4 – منتجات الألبان
> تناول كميات معتدلة من منتجات الألبان أو مكملات الكاليسيوم الغذائية تساعد أيضا في التغلب على ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الحليب ومشتقاته

5 – الأسماك
> الاعتماد على الأسماك كجزء من نظامك الغذائي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول العالية، فالأسماك غنية بفيتامين E وأحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تقلل من مستوى الكوليسترول السيئ بالجسم.
> 6 – عصير التوت البري
> خلصت دراسة بحثية إلى أن تناول عصير التوت البري بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم بشكل طبيعي.
> 7 – عدم تخطي وجبات الطعام الرئيسية
> ينصح بعدم تخطي أي من وجبات الطعام الرئيسية يومياً، لما تسببه هذه العادة من انخفاض في مستوى الكوليسترول الجيد بالجسم، الأمر الذي يسمح بارتفاع معدل تراكم الكوليسترول السيئ في الاوعية الدموية.

 

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