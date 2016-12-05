بالفيديو والصور..الظهور الاول للفنانه وفاء مكى بعد غياب 15 عام عن الاضواء بسبب سجنها

شيماء مصطفى

وفاء أطلت على الجمهور من خلال لقاء تليفزيونى مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج “صح النوم”، وبدت الفنانه وفاء وقد خسرت بعض الكيلو جرامات الزائده وكذلك ظهرت أصغر سنا رغم مرورها بتجربه صعبه كالسجن وقالت ان السجن زادها قوه وعزيمه.

وتاريح الفنانه المصريه وفاء مكى لديها رصيد من الاعمال الفيه لاباس بيها واشتركت فى الكثير من الاعمال الدراميه الناجحه مثل مسلسل ذئاب الجبل و الرايه البيضه ومسلسل حاره المحروسه وغيرهم الكثير من الاعمال الدراميه.

وابتعدت وفاء مكى عن الشاشات منذ اصدرت محكمه جنايات فى المنوفيه فى عام 2001 حكماُ بمعاقبتها بالأشغال الشاقه 10 سنوات، ومعاقبه والدتها وابن خالتها بالحبس لمده عام بتهمه تعذيب الخادمتين الشقيقتين مروه وهنادى احمد فكرى واحتجاز الأولى فى مرحاض شقه مكى فى الجيزه وهتك عرضها وكيها بالنار فى اماكن حساسه من جسدها بمساعده والدتها.

واتهمت وفاء خلال الحلقه وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى بالتسبب فى سجنها وقالت ان الله رد لها حقها ولو بعد سنوات من ظلمها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads