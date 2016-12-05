مجهولون يقتلون مسنا ويشنقونه داخل منزله بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عثر عدد من أهالى قرية الزهراء التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية على رجل مسن مقتولا ومشنوقا بشاله الخاص داخل منزله، وتحفظت الشرطة على الجثة للعرض على النيابة العامة للتحقيقات، بإشراف المستشارالدكتور ياسر هندى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على "فتحى.ح.م" 70 سنة، مقيم قرية الزهراء دائرة مركز الزقازيق، مقتولا ومشنوقا بشاله الخاص داخل منزله.

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليه مقيم بمفرده بالمنزل، ونجله يعمل بدولة أمريكا، وبالعرض على نيابة المركز، قررت برئاسة محمد علام، مدير النيابة، بانتقال أحد وكلاء النائب العام لمعاينة الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة.