بالصور «رامي صبري» يتألق بديفيليه هاني البحيري بأغنية كلمة

أقيم مساء أمس الأحد عرض أزياء لمصمم الأزياء المصري “هاني البحيري” بفندق “فيرمونت” بمساكن الشيراتون بالقاهرة وسط حضور كبير لنجوم الفن والمجتمع في تمام الساعة السابعة مساء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

حرص على حضور عرض الأزياء النجم رامي صبري لتهنئة هاني البحيري الذي تربطه به علاقة صداقة قوية وحرص رامي أيضًا على مشاركة هاني الاحتفال بغناء أغنية “كلمة” وسط إعجاب وتصفيق حاد من جميع حضور الفنانين ونجوم المجتمع من بينهم غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والنجمة نادية الجندي وفيفي عبده ولبلبة وصفية العمري ولوسي والراقصة دينا وبوسي وداليا البحيري ورانيا يوسف ونجوى فؤاد وريم البارودي ودينا فؤاد ووفاء عامر والتونسية ساندي.

حضر النجم رامي صبري بصحبة زوجته والمصور أحمد كوتي وشهد الحفل إقبال كبير من مراسلي القنوات الفضائية لمحاورة النجم رامي صبري سائلين عن موعد طرح البومه الأمر الذي تقبله رامي بصدر رحب وقام بالتسجيل مع جميع المراسلين.

كما دار حوار قصير عقب الحفل بين النجم رامي صبري وهبة السيسي وأيضا مع الراقصة دينا أمام الفندق وقاما بالتقاط الصور التذكارية معًا.