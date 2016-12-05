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الاعلامى عمرو اديب يصرح فى برنامجة موز الجنة ” لا يأكل “

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الاعلامى عمرو اديب يصرح فى برنامجة موز الجنة ” لا يأكل “ الاعلامى عمرو اديب يصرح فى برنامجة موز الجنة ” لا يأكل “

استنكر الاعلامى ” عمرو اديب ” من خلال برنامجة اليومى ” كل يوم ” المذاع على فضائية ” on e ” حالة الغضب التى انتابت المصريين بسبب قرار رفع التعريفة الجمركية على اكثر من 340 سلعة غير اساسية ” سلع تكميلية ” و من ضمن تلك السلع ” موز الجنة ” و اضاف ” اديب ”

المصريين قعدوا يصوتوا عشان مافيش موز الجنة، و الله يامصريين مش هتوردو على جنة و انتم اصلا مش عارفينة و لاعمركم شوفتوا موز الجنة دة

عمرو اديب موز الجنة لا يأكل

اسهب الاعلامى ” عمرو اديب ” فى برنامجة كل يوم

    ان المصريين يفطرون ” فول و طعمية ” مش اناناس ة اللى عايز اناناس يدفع 60% جمارك لكن حالة النحيب الموجودة غريبة و مرنة فى الموضوع دة

ما لا تعرفة عن موز الجنة فهو ليس لة طعم مثل فاكهة ” الموز ” و يتم استخدامة فقط اعداد بعض الاطباق الصينية  و يستخدم ايضا فى دول غرب افريقيا و البحر الكاريبى و الدول الاسياوية و غيرها و يتم استخدامة كنوع من انواع الخضروات و ليس كفاكهة، و يتميز بقشرة سميكة و اكثر طولا من الموز العادى و تكون قشرتة خضراء اللون، كما يحتوى على قيمة غذائية عالية، كما انة مصدر غنى للبوتسيوم و الالياف و يحتوى على فيتامينات ” a ، c” ، يعرف ايضا بأسم ” بطاطا الكاريبيى “.

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