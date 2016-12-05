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عامل بمقبرة الفنان الراحل (محمود عبد العزيز) يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث يوميا

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عامل بمقبرة الفنان الراحل (محمود عبد العزيز) يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث يوميا عامل بمقبرة الفنان الراحل (محمود عبد العزيز) يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث يوميا

رحل عن عالمنا منذ عدة أسابيع قليلة الفنان الكبير وساحر السينما المصرية الفنان (محمود عبد العزيز)، هذا الفنان المبدع الذي كان رحيله بمثابة صدمة كبرى لجميع المصريين، وذلك لأن هذا الفنان يعتبر علامة من علامات السينما والتليفزيون المصري على مر التاريخ الحديث، فمن منا يستطيع أن ينسى دوره العظيم في مسلسل (رأفت الهجان) ، هذا المسلسل الذي يعتبر علامة في السينما المصرية وملحمة تاريخية لا يستطيع أن ينساها أي مصري صغير أو كبير.

عامل بمقبرة الراحل (محمود عبد العزيز) يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث يوميا أمام قبره

قال العامل (حسن محمد) وهو أحد العمال في مقبرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ان هناك ظاهرة غريبة تحدث يوميا أمام مقبرة الفنان الراحل منذ أول يوم لدفنه فيها، حيث أكد هذا العامل  أن المقبرة لا تخلو يوميا من زيارة الأهل والأحباب والناس البسطاء والفقراء لقبر الفنان الراحل.

كما أكد هذا العامل أنه اندهش واستغرب وانبهر أيضا من كمية الورود التي تأتي يوميا أمام المقبرة من جميع المحافظات في جمهورية العربية والتي تأتي لزيارة قبر هذا الفنان المحبوب، وأكد العامل أن السبب في ذلك أن هذا الفنان الراحل عاش بسيطا ومات ودفن وسط البسطاء الذي طالما كان يفتخر أنه منهم ولم يتكبر عليهم يوما ماء.

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