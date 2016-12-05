بالصور.. مجلس مدينة الأقصر يطهر 5 مناطق من الإشغالات ويحرر 313 محضر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد علي الجزار، من حملات إزالة إشغالات البائعين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتوجيهات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، واللواء أحمد العجمى حكمدار الأقصر، وبمساعدة وتأمين اللواء دكتور خالد زغلة مساعد المدير للتدريب والأفراد، والعقيد موافى عبدالله موافى مدير إدارة المرافق.

وشملت الحملة مناطق ميدان أبو الحجاج وشارع المحطة والمنشية وشارع المدينة المنورة، ثم توجهت الحملة إلى شارع موقف أرمنت ثم شارع التليفزيون، وأخيراً العودة مرة أخرى إلى شارع المدينة المنورة، وذلك فى إطار التوجيهات من محمد بدر محافظ الأقصر بتكثيف الحملات المتنوعة فى إطار قانونى، وشارك فى الحملة المباحث الجنائية والكول الأمنى وشرطة المرافق ورئاسة حى وسط وجنوب وعمال الأحياء وقطاعات النظافة ومعدات الحى.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة، حيث تم تنفيذ 313 محضر متنوع منها 100 محضر إزالات إدارية، و48 مخالفة إشغال طريق، و16 بائع متجول، و51 حالة مخالفة باعة جائلين، و35 محضر نظافة، و63 حالة تعدى على الأرصفة وتمت إزالة جميع الإشغالات التى تعوق حركة المرور للمواطنين.

وفي هذا الصدد أكد العميد علي الجزار رئيس مدينة الأقصر، أنه يجري استمرار مثل هذه الحملات بشكل دورى، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين من أصحاب المحلات والباعة الجائلين، وذلك لتحقيق الإنضباط بالشارع الأقصرى.

وأضاف العميد على الجزار لـ"اليوم السابع" أن محافظة الأقصر تسعي جاهدة لإتمام مهام عملها في تحقيق الإنضباط بالشارع الأقصري، ولن تسمح بأي تقصير يضر حق المواطن، مشدداً علي أنه طالب العمال والموظفين بحسن التعامل مع المواطنين، بغرض النهوض بالمدينه لتكون من افضل المدن بالأقصر، ويحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم.