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بالصور.. هندسة رى إسنا بالاقصر تزيل إزالة التعديات على الأراضى بقرية طفنيس المطاعنة

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بالصور.. هندسة رى إسنا بالاقصر تزيل إزالة التعديات على الأراضى بقرية طفنيس المطاعنة بالصور.. هندسة رى إسنا بالاقصر تزيل إزالة التعديات على الأراضى بقرية طفنيس المطاعنة

>الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال هندسة ري مينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الإثنين، حملة لإزالة التعديات بقرية طفنيس المطاعنة، وذلك بناء على تعليمات المهندس سامي زكي رئيس الإدارة المركزية لمحافظة قنا والأقصر، والسيد المهندس صبرى مختار ابوشامة مدير عام رى غرب، وبمساعدة مركز شرطة إسنا.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة عشرات التعديات علي الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، من قبل هندسة رى إسنا، وقاد الحملة المهندس وائل حسين محمد مدير هندسة رى إسنا، ورافقه خلالها عدد من المهندسين والمشرفين، وجاري استكمال الحملات لإزالة التعديات علي كافة الأراضي التابعة لهندسة ري مدينة إسنا.

وأسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعدى عبارة عن أحواش وأسوار ومنازل بالطوب الأبيض واللبن، وتمت مصادرة الطوب وتحرير محاضر للمتعدى، وكان محافظ الأقصر محمد بدر قد أصدر قرار لمسئولى الزراعة بضرورة حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فورًا مع تقديم بيان يومى بذلك.

  

 

 

 

 

 


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