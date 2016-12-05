«شكل أسئلة الثانوية الجديد».. الأبرز في صحف الاثنين

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين، بعدد من الموضوعات على رأسها مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، وامتحانات الثانوية العامة، والعاصمة الادارية الجديدة، ومشروعات عملاقة لانتاج السلع الغذائية بأسعار مناسبة، والتعريفة الجمركية الجديدة، وقرار إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك، وتوجيه الرئيس للحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وزيارة وزير الخارجية إلى واشنطن، وتصويت الإيطاليين على تعديلات رينزى للدستور.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان «الأهرام تنشر أهم نصوص مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية- تجتمع خلال أسبوعين من التشكيل.. ولرئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤسائها»: عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامه هيكل جلسة استماع بعد ظهر أمس، حضرها عدد من الصحفيين والإعلاميين للتعرف على وجهة نظرهم حول مشروع قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، وتنشر الأهرام أهم نصوص المشروع ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة تنظم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية طبقا لما جاء بمواد الدستور .

وقالت صحيفة الأخبار، تحت عنوان «شكل جديد لأسئلة الثانوية ونماذج مختلفة للامتحان الواحد.. أزمة في طباعة كتب التيرم الثاني والوزارة تبحث وضع المناهج على سيديهات»: بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعداد المبكر لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.. حيث عقد الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بحضور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ومجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، طالب الوزير بالخروج عن الشكل التقليدي للأسئلة، وصياغتها بطريقة واضحة وبسيطة حتي يسهل على الطالب فهمها.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان «وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: انتهاء الحي السكني بالعاصمة الإدارية العام المقبل- نفق وكوبري لربط شارعي»التسعين«في القاهرة الجديدة»: طلب مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من شركات المقاولات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية، ضغط برامج التنفيذ والانتهاء من الحي السكني قبل نهاية العام المقبل.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان، «مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية بأسعار مناسبة- الرئيس: تسهيلات للتوسع في صناعة الدواجن لتغطية الاستهلاك»: عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، فضلاً عن رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق .

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان، «قابيل والجارحى: التعريفة الجمركية تشجع الصناعة.. وتوفر 6 مليارات جنيه سنويا»: أكد وزير المالية والصناعة والتجارة أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمار ويساعد على النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاج التي تعد أساسا للنمو الاقتصادى، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان، «وزير المالية والتجارة والصناعة: التعريفة الجمركية الجديدة تستهدف تخفيض الاستيراد وتشجيع الصناعة»: أكد وزير المالية عمور الجارحى والتجارة والصناعة طارق قابيل ان قرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ويعطى دفعة قوية للصناعة المحلية، ويعزز من زيادة الإنتاجية إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى اكثر من 49 مليار دولار .

وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان «المالية: زيادة الجمارك على السلع تستهدف تخفيض معدلات الاستيراد- الجارحى الحصيلة الجمركية لن تنخفض.. والصناعة أبدت اعتراضا على إدراج 50 سلعة في القرار لكنها تفهمت الوضع»: وصف عمرو الجارحى وزير المالية ردود الأفعال على قرار الجمهورى الصادر أخيرا بزيادة الرسوم الجمارك على بعض السلع بأنها مبالغ فيها لاسيما فيهما بتعلق بأثر القرار على الحصيلة الجمركية .

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان «الاتحاد العام للغرف التجارية»يجمل«قرار إسماعيل- إعفاء الدواجن من الجمارك مؤقت.. ويهدف لصالح المواطن»: أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار الحكومة الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة «مؤقت» ويهدف إلى خفض الأسعار التي ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف لحين استقرار أسعار العملات دون أن يؤثر على تنافسية المنتج المحلي.

أشار الاتحاد في بيان، أمس، إلى أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على سعر الدواجن المحلية أقل بكثير من المستوردة مشيراً إلى أن جدلاً كبيراً أثير بمختلف وسائل الإعلام حول قرار إغلاق الجمارك لمدة ستة أشهر على الدواجن المستوردة والذي أتخذ بهدف خفض الأسعار للمواطنين.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان «فى اجتماع مع إسماعيل وعامر ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والتموين- الرئيس يوجه الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة- تكليفات بالتنسيق مع القطار الخاص لإقامة مشروعات غذائية عملاقة والحد من الاستيراد- اتخاذ قرارات لتوفير الدواجن وتثبيت الأسعار ودعم المنتجين»: عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والداخلية والمالية والتموين فضلا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق .

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان، «استخراج وثائق الأحوال المدنية من مكاتب البريد- تصدر في نفس اليوم بأسعار رمزية.. والبداية 500 مكتب بالمحافظات»: وقعت وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات أمس بروتوكولا يتيح للمواطنين استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق والقيد العائلي من مكاتب البريد.

وقع البروتوكول عن وزارة الداخلية اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، وعن وزارة الاتصالات المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد.

وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان، «وزير الخارجية: زيارة واشنطن تهدف إلى متابعة مسار العلاقات- بين القاهرة واشنطن والتواصل المبدئى مع الإدارة الجديدة»: أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن زيارته للولايات المتحدة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرا إلى أن اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين من قيادات الكونجرس وغيرها عكست إدراكا كاملا لخصوصية العلاقات بين القاهرة وواشنطن .

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان، «وسط ترقب أسواق المال في أوروبا.. الإيطاليون يصوتون على تعديلات رينزى للدستور»: أدلى ملايين الناخبين الإيطاليين أمس بأصواتهم في استفتاء على تعديل الدستور دعا إليه رئيس الوزراء ماتيو رينزى وسط ترقب أوروبا واسوق المال لنتائج الاستفتاء، التي من المتوقع أن تثير اضطرابات سياسة وإقتصادية في حالة التصويت بـ لا.

أ ش أ