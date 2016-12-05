الأرصاد تحذر السائقين من الضباب في المناطق القريبة من المسطحات المائية

قال أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة مازالت تُحذّر السائقين من الشبورة المائية الكثيفة، التي ستستمر حتى نهاية الإسبوع على الأقل.

أضاف “عبد العال” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية “النهار”، أن بعض الطرق تم إغلاقها صباح اليوم، بسبب الشبورة الكثيفة، مثل طريق الكريمات أسيوط الغربي، طريق إسكندرية الصحراوي.

حذّر رئيس هيئة الأرصاد، سائقي السيارات، من الشبورة المائية المستمرة حتى نهاية الإسبوع والتي قد تصل لدرجة الضباب، مطالبًا إياهم بالتوقف عن قيادة السيارة وركنها على جانب الطريق، في حالة وجود ضباب شديد، خاصةً في المناطق القريبة من المسطحات المائية، مؤكدًا أنه مازالت هناك أمطارًا خفيفة على أنحاء متفرقة من البلاد.

من جانبها، طالبت الإعلامية أسماء مصطفى بضرورة الالتزام بتحذيرات هيئة الأرصاد، وكذلك وسائل الأمان المروري مثل الاحتفاظ بـ”الطفاية” داخل السيارة، وشنطة الإسعافات، وكذلك ملء مياه بـ”القربة” الخاصة بالمساحات.