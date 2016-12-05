أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأرصاد تحذر السائقين من الضباب في المناطق القريبة من المسطحات المائية

Google+ Print
الأرصاد تحذر السائقين من الضباب في المناطق القريبة من المسطحات المائية الأرصاد تحذر السائقين من الضباب في المناطق القريبة من المسطحات المائية

قال أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة مازالت تُحذّر السائقين من الشبورة المائية الكثيفة، التي ستستمر حتى نهاية الإسبوع على الأقل.

أضاف “عبد العال” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية “النهار”، أن بعض الطرق تم إغلاقها صباح اليوم، بسبب الشبورة الكثيفة، مثل طريق الكريمات أسيوط الغربي، طريق إسكندرية الصحراوي.

حذّر رئيس هيئة الأرصاد، سائقي السيارات، من الشبورة المائية المستمرة حتى نهاية الإسبوع والتي قد تصل لدرجة الضباب، مطالبًا إياهم بالتوقف عن قيادة السيارة وركنها على جانب الطريق، في حالة وجود ضباب شديد، خاصةً في المناطق القريبة من المسطحات المائية، مؤكدًا أنه مازالت هناك أمطارًا خفيفة على أنحاء متفرقة من البلاد.

من جانبها، طالبت الإعلامية أسماء مصطفى بضرورة الالتزام بتحذيرات هيئة الأرصاد، وكذلك وسائل الأمان المروري مثل الاحتفاظ بـ”الطفاية” داخل السيارة، وشنطة الإسعافات، وكذلك ملء مياه بـ”القربة” الخاصة بالمساحات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا