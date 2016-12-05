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الأرصاد: طقس معتدل اليوم وأمطار خفيفة على السواحل

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الأرصاد: طقس معتدل اليوم وأمطار خفيفة على السواحل الأرصاد: طقس معتدل اليوم وأمطار خفيفة على السواحل

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة 13 – 21

الإسكندرية 11 – 20

مطروح 09 – 20

بورسعيد 12 – 21

دمياط 12 – 21

بلطيم 11 – 21

الإسماعيلية 07 – 21

السويس 09 – 22

العريش 07 – 22

نخل 02 – 21

طابا 08 – 22

الطور 12 – 22

مرسى علم 17 – 24

الغردقة 16 – 25

شرم الشيخ 17 – 24

رفح 06 – 21

كاترين 04 – 18

سيوة 08 – 22

المنيا 08 – 22

الفيوم 10 – 22

رأس سدر 13 – 22

أبوسمبل 11 – 26

وسط الدلتا 12 – 20

أسيوط 06 – 22

سوهاج 08 – 23

الأقصر 09 – 25

أسوان 10 – 27

شلاتين 20 – 25

حلايب 21 – 24

الوادي الجديد 10 – 23

قنا 09 – 24

نويبع 16 – 24

السلوم 11 – 18

 

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