«أكثر من مجرد إعلان» معرض بمكتبة الإسكندرية عن صناعة الدعاية

تستضيف مكتبة الإسكندرية في الخامسة مساء يوم 19 ديسمبر الجاري، معرض «أكثر من مجرد إعلان: إنه التواصل على الطريقة السويدية والمصرية»، بالتعاون مع المعهد السويدي.

ويقدم المعرض الذي يستمر حتى 21 يناير المقبل، نماذج للإعلانات التجارية من مكانين مختلفين في العالم، وعلى رغم من أن صناعة الدعاية والإعلان جزء من عالم التجارة العالمية، فإن لها بعض السمات المحلية.

وتهدف الصورة الأكثر شيوعا من الدعاية والإعلان إلى زيادة الاستهلاك، إلا أن الهيئات الحكومية أيضا تستعين بوكالات الإعلان لنشر المعلومات أو لخلق رأي عام. وهكذا، فإن للدعاية والإعلان وجودا مستمرا، ويؤثران في طريقة رؤيتنا للعالم، ومن ثَم لا بد من أن نأخذهما على محمل الجد.

وتلقي آنا ماريا بيرنتز، مديرة المشروع بالمعهد السويدي بستوكهولم، محاضرة عن الدعاية والإعلان في الواحدة بعد ظهر يوم 20 ديسمبر، في قاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية.

أ ش أ