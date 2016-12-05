وزارة الإسكان تطرح 20 ألف وحدة سكنية بنظام التمليك بمقدم 5 آلاف جنيه وقسط شهرى 480 جنيه لمدة 15 عام

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام التمليك فى المدن الجديدة فى 18 محافظة مصرية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ومبادرة المليون وحدة سكنية ويبدأ الحجز لها بداية من اول فبراير 2017 وحتى يوم 4 مارس 201، وقيمة القسط الشهرى 480 جنيه بزيادة سنوية 7% لمدة 15 عام ويقوم بنك التمويل العقارى بتقديم تمويل عقارى للمتقدم يصل إلى 25% من قيمة الوحدة، ويتم دفع مقدم 5 آلاف جنيه. وأكدت وزارة الإسكان بأن الوحدات السكنية جاهزة للتسليم الفورى وبمساحة 90 متر وعبارة عن 3 غرف وصالة، ويتم دفع مقدم حجز قدره 5 آلاف جنيه يسترد فى حالة عدم التخصيص، ويتم دفع 100 جنيه مصروفات غدارية لا ترد، ويتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة على الحساب 70822 حساب بنك التعمير والإسكان.

الشروط التى يجب توافرها للحصول على وحدة سكنية :-

1- لا يحق للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

2- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو أحد أفراد الأسرة وحدة سكنية.

3- أن لا يكون أحد أفراد الأسرة أو الزوج أو الزوجة قد حصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية أو قرض تعاونى من وزارة الإسكان.

4- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التى يتقدم لها أو يعمل بها، وأن يكون من محدودى الدخل.

5- أن لا يقل سن المتقدم للحجز عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة ويجب أن يلتزم بنظام السداد بنظام التمويل العقارى.

الأوراق المطلوبة :

1- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته.

2- شهادة من التأمينات الاجتماعية.

3- شهادة من جهة العمل بمفردات المرتب وإجمالى الدخل الشهرى.

4- ضورة من الشهادات ارسمية التى تثبت الحالة الاجتماعية.

5- صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء وتكون رقم قومى.

6- إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون لمحل السكن الحالى .

شبكةعيونالإخبارية

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