الأرصاد تحذر: الشبورة المائية على الطرق تستمر حتى الخميس وتصل لحد الضباب

كتب محمد محسوب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتى تصل إلى حد الضباب مستمرة حتى يوم الخميس المقبل على الأقل.

وحذر عبدالعال فى بيان للهيئة اليوم الإثنين، من الانخفاض الملحوظ للرؤية على معظم الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات وعلى الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية من تكون الشبورة المائية الكثيفة والتى تصل لحد الضباب أحيانا وتنخفض معها الرؤية لأقل من 1000 متر اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المبكرة من كل صباح.

وأضاف عبد العال أن الشبورة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح ووقوع البلاد تحت تأثير مرتفعات جوية سواء على مستوى سطح الأرض أو فى طبقات الجو العليا.

وناشد عبدالعال الإدارات العامة للمرور باتخاذ التدابير اللازمة حسب رؤيتهم وتقديرهم للموقف للحد من الآثار الناجمة عن حوادث المركبات جراء السرعات العالية من قائديها على الطرق السريعة.