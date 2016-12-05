بدء طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى غير المدعوم بعد غدا

كتب أحمد حسن

أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيبدأ بعد غد الأربعاء سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك (غير المدعوم نقدياً) بالمشروع بالمحافظات والمدن الجديدة، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، حيث يتم طرح وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب، موضحاً أن الحجز سيبدأ يوم الأربعاء 14/12/2016 وحتى يوم السبت 14/1/2016، فى 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات.

وأضافت مى عبد الحميد، فى بيان له اليوم، أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، موضحة أن مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيهاً مصاريف إدارية لا ترد، يتم سدادها فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه يتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25 % كحد أدنى، و50 % كحد أقصى، على أقساط ربع سنوية (كل 3 أشهر)، تبدأ من 1/5/2017، قيمة كل قسط 10 آلاف جنيه، على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان بمكاتب البريد المميكنة، مضيفة أن القسط الشهرى يبدأ من ألف جنيه كحد أدنى.

وأوضحت مى عبدالحميد أن التعامل على هذه الوحدات يقتصر على المواطنين أصحاب الدخول التى تتراوح بين (2500 : 4000) جنيه صافى شهرياً للأعزب، و(3500 : 5000) جنيه صافى شهرياً للأسرة، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، أو المقيمين بها، والمرتبط بها عملاً، أو إحدى المدن الجديدة التابعة، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، وتطبق الأولوية فى حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة، وتكون الأولوية طبقاً لما يلى: المتزوج ويعول، ويشمل المرأة الأرمل وتعول، والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً)، وفى حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة 2 % من إجمالى قيمة الوحدة كمصاريف إدارية.

وحول تفاصيل أماكن الوحدات، أشارت إلى أن الوحدات المطروحة بـ19 محافظة، وتشمل: فى محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بالقرين، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، وبدر، ووادى النطرون، وفى محافظة الجيزة بمنطقة جرزا القطورى بالعياط، وفى محافظة الفيوم بمناطق:طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمنطقتى: بياض العرب، وبنى سويف الجديدة، وفى محافظة المنيا، بمطاى، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمدينتى سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال بحرى سمهود – بلاد المال قبلى)، والوقف، والضمرانية، ونقادة، والعليقات، وقنا الجديدة، والصالحية، والترامسة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبو قليعى - الربانية)، والطود، والقرنة (القديمة - الضبعة)، والمدامود، وطيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر بمناطق: سفاجا، والقصير، ومرسى علم، وحلايب والشلاتين، وفى محافظة الوادى الجديد بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء بمناطق: رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين.