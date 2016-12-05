تونس تبيع طائرة "بن على" الخاصة بـ 82 مليون دولار

تونس أ ش أ

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، عن نجاحها فى بيع الطائرة التى كانت مخصصة لنقل الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن على من طراز الارباص A 340 بمبلغ 181 مليون دينار، بما يعادل 82 مليون دولار وذلك بعد مساع طويلة بدأت منذ عام 2011.

وقالت الخطوط التونسية فى بيان لها يوم أنها تمكنت من بيع الطائرة التى تم شرائها عام 2009 بمبلغ 250 مليون دينار، مشيرة الى ان عملية البيع تمت لصالح إحدى شركات الطيران التى لم تذكر اسمها، لكن تقارير اعلامية تونسية ذكرت ان الطائرة التى كانت قابعة بمطار تولوز الفرنسى منذ 2011 تم بيعها لاحدى شركات الطيران التركية.

وذكرت الخطوط الجوية التونسية فى بيانها ان عملية البيع تمت من خلال لجنة وطنية تم تكشيلها منذ سنة 2011 ضمت الاطراف المعنية لتأمين عملية البيع، مشيرة الى ان عملية البيع ستمكن الخطوط التونسية من التخلص من عبء التكلفة الكبيرة التى كانت تدفعها مقابل بقاء الطائرة بمدينة بوردو الفرنسية منذ سنة 2011، وانه سيتم تخصيص عائدات بيع هذه الطائرة لإصلاح وصيانة عدد من طائرات الخطوط التونسية.