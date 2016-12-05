رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

ينظم المؤتمر الاتحاد المصري للمستثمرين، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والمالية ، وقطاع الأعمال العام ، والقوى العاملة.

من المقرر أن يشهد المؤتمر 13 وزيرا و4 محافظين، و6 سفراء، ورؤساء اتحادي الصناعات والغرف التجارية ومديرا منظمتي العمل الدولية والعربية بالقاهرة، فضلا عن عددا من كبار المسئولين بقطاعات الزراعة والأقطان وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين في مجالات المؤتمر.